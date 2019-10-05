بعد تحدي غطاء الزجاجة.. كيندال جينر تظهر مهارتها في لعبة أخرى.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تقضي نجمة تليفزيون الواقع و السوبر موديل الشهيرة كيندال جينر، وقت ممتع بطرق مختلفة، حيث توجهت النجمة العالمية البالغة من العمر 23 عاما، للعب البوليج بأحد المراكز الكبرى وذلك في كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية مع عدد من أصدقائها المقربين.

النجمة العالمية كانت ترتدى فستان قصير وضيق باللونين الأبيض و الأصفر، و استطاعت أن تظهر مهارتها في لعب البولينج ، وهو مقطع الفيديو الذي تم تداوله بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة من قبل حبي جينر التي تمتلك شعبية جارفة حول العالم .

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والجدير بالذكر أن كيندال جينر التي بدأت حياتها المهنية في 2009 محققه نجاح و شعبية جارفة حول العالم، بالرغم من صغر سنها، حيث بدأت العمل كعارضة أزياء في سن الـ 14عاما ، و شاركت طوال مسيرتها بعدد كبير من عروض الازياء لأهم و أشهر الدور و من أهمهم Marc Jacobsو Giles Deaconو Givenchyو Chanelو Donna Karan.

وعلى جانب أخر، تحرص عارضة الازياء ونجمة تليفزيون الواقع كيندال جينر، شقيقة النجمة العالمية كيم كاردشيان، بصفة مستمرة، على الظهور بشكل مختلف أثناء مشاركتها فى التحديات والمنافسات، فتسلك دائماً طرقاً تحتل بها صدارة التريند المشاركة فيه بأدائها الرائع.

وكانت كيندال، قد حرصت مؤخرا، على المشاركة فى تحدى غطاء الزجاجة الشهير المتداول حالياً عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة تحت عنوان bottle cap challenge، ونشرت مقطع فيديو لها وهى تقوم بتأديه التحدى ببراعة.