أحمد بدير رجل فقير في «اللي خلف مانمش»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أحمد بدير، عن سعادته بتجربة السينمائية الجديدة من خلال فيلم “اللي خلف مانمش” المقرر عرضه بدور العرض الفترة القليلة المقبلة.

وأضاف الفنان المصري في تصريحات صحفية أنه يقوم حاليا بتصوير مشاهده في فيلم “اللي خلف ما نمش”، من إخراج أشرف نادر، حيث تدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي ويجسد شخصية رجل فقير يجد أموالا كثيرة بالصدفة البحتة تجعله يعيش برفاهية مبالغ فيها فيغير سلوكه إلى الأسوأ، حيث يتكبر على من حوله ويستغني عن عائلته من أجل المال.

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد بدير الدرامية “مسلسل “كتف قانوني” وشارك في بطولته أحمد بدير ورنا سماحة وسارة سلامة ومحمد نجاتي وطارق صبري وأحمد سلامة ومدحت تيخا وعبد الله مشرف ومحمد الصاوي ومنير مكرم وحسن عبد الفتاح، وبعض الوجوه الشابة، وهو من تأليف فتحي الجندي والمنتج الفني أسامة سركيس، إنتاج شركة “دي لايت” لمالكها عصام طنطاوي، ومن إخراج عادل الأعصر.