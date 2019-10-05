ورقة تثير غضب نداء شرارة على المسرح.. فيديو طريف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة الأردنية نداء شرارة لموقف طريف خلال حفلها الغنائي الأخير، والذي احيته في دار الأوبرا المصرية بمشاركة الفنانة رنا سماحة

نجمة The Voice فاجأت الحضور بمقطع جديد اضافته لأغنيتها ب«بعدو عطرك»، إلا أنها وخلال غنائها لهذا المقطع، كادت الورقة التي كانت تضعها أمامها وتحمل كلمات الأغنية، تطير من على المسرح، حتى أن الفنانة لم تسيطر على نفسها، وخرجت عن الغناء في سبيل انقاذ الورقة، بشكل اثار ضحكات الحضور.

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الفنانة المصرية ياسمين نيازي صديقة نداء، نجحت في توثيق هذا الموقف بمقطع فيديو، نشرته الفنانة الأردنية، معلقة عليه: «حبايبي هاد الكوبليه اللي كتبتو جديد اللي كنت سمعتكم اياه قبل من اغنيتي بعدو عطرك، بس نعتذر عن الورقة اللي كانت رح تطير بس لحقتها بالاخر ..هالفيديو تصوير حبيبة قلبي صديقتي النجمه الجميلة اللي نورتني».

يُذكر أن أغنية «بعدو عطرك» من كلمات وألحان نداء شرارة، وتوزيع جان ماري رياشي.