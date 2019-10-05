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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
نشر فيديو للفنانة اللبنانية إليسا، خلال تواجدها بالسعودية وذلك بعد شائعات منعها من دخول للسعودية.
إليسا، ظهرت في الفيديو وهي تضع ضمادة طبية على يديها اليمنى ولم يكشف عن سبب ذلك، وحصد الفيديو على العديد من التعليقات التي تساءلت عن صحتها.
الفنانة اللبنانية كانت قد خضعت لجراحة في يدها قبل فترة بالخارج وذلك لإزالة تجمع مائي كان قد نتج بسبب تلقيها علاج لليكماوي خلال فترة علاجها من السرطان.
وكان جمهور إليسا، قد تضامن معها خلال الأيام الأخيرة بعد منعها من الغناء في السعودية، وعبرت عن سعادتها هي بذلك، وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “إن أكبر هدية يمكن أن أحصل عليها هي حب جماهير الغير المشروط ودعمهم الكبير.. أنا دائمًا قوية بسببك وأنا في أمان بين يديك كالمعتاد”.
جمهور إليسا السعودي رحب بتواجد إليسا في السعودية ودعا لرؤيتها في حفل غنائي بها قريبا، وهو الأمر الذي رحبت به إليسا معربة عن سعادتها بالتواجد في السعودية وحبها للشعب السعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا بضمادة طبية على يدها في السعودية بعد شائعات منع دخولها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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