ريم مصطفى تتألق بالأزرق في جلسة تصوير صيفية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية ريم مصطفى جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

ريم خضعت لجلسة تصوير جديدة، في الجونة، حيث اختارت ملابس صيفية شاطئية، واختارت ملابس يغلب عليها اللون الأزرق.

طلة ريم لم تخلو من الجرأة، كما أن الفنانة لفتت الأنظار بقبعة كبيرة، ولم تضع ماكياج ملفت، فظهرت أكثر طبيعية.

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الفنانة الشابة تلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور التي تغزلت فيها، واستحسنت اللون الأزرق عليها.

ريم مصطفى من مواليد عام 1986، شاركت عام 2013 في مسلسل «فض اشتباك»، ثم كانت بداية ظهورها الحقيقية من خلال مسلسل «هبة رجل الغراب»، مع الفنانة إيمي سمير غانم، وحازم سمير، والتي تجمعها بهما صداقة قوية.

شاركت الفنانة الشابة بعد ذلك في عدة أعمال أهمها مشاركتها في مسلسل الزعيم «مأمون وشركاه»، والذي قالت عنه إنه حقق حلمها في العمل مع الفنان عادل إمام.

ريم شاركت العام الماضي في بطولة مسلسل «أمر واقع»، مع الفنان كريم فهمي ونجلاء بدر، ونبيل الحلفاوي، وملك قورة، والمسلسل تم عرضه في رمضان، وحقق نسبة مشاهدة عالية.