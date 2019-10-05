رامي عياش يوئد نار الفتنة بينه وبين ناصيف زيتون.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نجح النجم اللبناني رامي عياش في وأد نار الفتنة التي كادت أن تشتعل بينه وبين الفنان السوري ناصيف زيتون، بسبب تصريح لأحد الإعلاميين اللبنانين.

إعلامي لبناني يُدعى «جوزيف طوق» وجه سؤالاً لنجم ستار أكاديمي حول تعليقه على تصريح للبوب ستار اللبناني بأن ناصيف لم يترك بصمة فنية إنما يمتلك صوتًا جميلاً، فرد الفنان الشاب بذكاء قائلاً: «إنه يحترم آراء الأخرين».

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رامي لم يترك الموقف يمر مرور الكرام، وهاجم جوزيف بتغريدة كتب فيها: «أقول للصحفي مدّعي الرجولة والذي يتبدل لونه كالحرباية، محاولاتك لن تجدي نفعًا بعد الآن ونواياك أصبحت مكشوفة للناس وعقدك وحقدك أصبح واضحًا، ليتك تهتم ببعض الأمور المفيدة بدل من سفاهة ثقافتك الزائفة بافتعال المشاكل بين الفنانين».

تغريدة رامي ارفق بها صورة لناصيف زيتون، مع هاشتاج أحب «ناصيف زيتون»، حيث أثنى فانز النجمين على ذكاء رامي وناصيف في التعامل مع الموقف، والخروج منه دون تصريحات نارية متبادلة قد تُنهي أي احترام بينهما.

يُذكر أن رامي عياش كان قد طرح مؤخراً فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان «يا سكاكر السكر» من كلمات خالد فرناس، ألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع محمد شفيق، وقد شاركته الفنانة المصرية فيفي عبده بالرقص فيه، والأغنية من ألبوم رامي عياش الجديد «قصة حب».