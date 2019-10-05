شاهد طرافة ريا أبي راشد مع ابنتها قبل انطلاقها إلى مهرجان لندن السينمائي.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن انشغال الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد طوال الوقت بتغيطة أهم الأحداث الفنية والمهرجانات حول العالم، لا يجعلها تغفل عن منح ابنتها الوحيدة «لولا» كل اهتمامها في وقت فراغها من أعمالها، حتى ولو لدقائق.

ريا التي كانت تستعد للخروج من منزلها لتغطية فعاليات مهرجان لندن السينمائي، حرصت على رسم ابتسامة سريعة على وجه ابنتها بلعبة طريفة، حيث ادخلتها بطريقة طريفة داخل فستانها، وبدأت في البحث عنها كأنها لم تعد تراها، وهو ما فجر ضحكات الصغيرة.

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الإعلامية اللبنانية شاركت متابعيها بمقطع فيديو لهذا الموقف، حيث أثار اعجاب متابعيها، وتفاعل معه العديد من مشاهير العالم بعلامات الإعجاب.

من ناحية أخرى، تألقت ريا على السجادة الحمراء لمهرجان لندن السينمائي بفستان بني طويل شفاف، متزينة بأحمر شفاة قوي، مسدلة شعرها الذهبي بشكل منحها طلّة تضج أنوثة وجاذبية ولاقت اعجاب محبيها.

يُذكر أن ريا انجبت مولودتها الأولى والوحيدة «لولا» 7 يوليو 2016 من زوجها، الصحفي الرياضي الإيطالي فاليريو.