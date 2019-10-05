غسان المولى يحتفل بعيد ميلاد أطفاله الثلاثة بصور لهم فور الولادة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ الفنان اللبناني غسان المولى متابعيه، ونشر صور لأطفاله الثلاثة فور ولادتهم، وذلك احتفالاً بعيد ميلادهم.

غسان ظهر في الصور يحتضن أطفاله الثلاثة، حيث رُزق الفنان اللبناني من زوجته السابقة، الفنانة المصرية إيمي سالم بـ«يوسف» يوم 3 أكتوبر 2008، كما رٌزق بالتوأم «سالم وساري» يوم 3 أكتوبر عام 2013.

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اللافت كان التعليق الحزين الذي أرفقه المولى بالصور، متأثراً ببعده عن أطفاله الثلاثة الذين يعيشون مع والدتهم بالقاهرة، حيث كتب: «ما عاد هناك من يبكي اللحظات بدونكم.. وما عاد هناك من يشكي مرور الوقت في غيابكم.. وما عاد هناك من يحصي الثواني للقاءكم،،، إستسلمت للقدر».

يُذكر أن غسان المولى انفصل رسمياً عن إيمي سالم للمرة الثالثة يونيو الماضي، وذلك بعد حوالي عام على عودتهما لحياتهما الزوجية، حيث سبق وانفصل النجمان عن بعضهما مرتين.

غسان تزوج من إيمي سالم عام 2008 بعد قصة حب جمعتهما، وقد رُزق منها بثلاثة أطفال وهم «يوسف والتوأم سالم وساري»، وقد سبق ووقعت خلافات بين الزوجين وصلت للمحكمة، حيث أخذت إيمي حكماً بالخلع من المولى، إلا أنها عادت له بعد أشهر قليلة مؤكدة أن أصدقاء مشتركين تدخلوا بينها وبين زوجها، مما أفسد علاقتها به، إلا أنه عادت ودبت الخلافات بينهما مرة ثانية، وفاجأ الثنائي الجميع بإعلان خبر طلاقهما في يناير 2017.