صوفيا فيرجارا تروج لعلامتها التجارية فى بيفرلى هيلز.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تعد النجمة الكولومبية صوفيا فيرجارا، واحدة من أفضل النجمات التي تحظي بجماهيرية على مستوى العالم خاصة على مستوي الدراما الأمريكية، ولعل الدليل على ذلك تصنيفها فى أكثر من مناسبة على أنها النجمة الأكثر حصولاً على أجر بين نجمات الصف الأول مما جعلها تتمتع بثروة كبيرة.

النجمة العالمية صوفيا فيرجارا رصدتها عدسات مصورى البابارتزى وفقاً لموقع الديلي ميل، وذلك أثناء تواجدها فى أحد المحلات بغرض التسوق، وذلك داخل مدينة بيفرلى هيلز.

وبحسب تقرير لجريدة الديلي ميل البريطانية، فانه لم تكن النجمة العالمية تتسوق فحسب وإنما كانت تروج لعلامتها التجارية المعروفة باسم (صوفيا جينز) حيث ارتدت بنطلون من نفس الماركة اثناء خروجها من أحد المحلات.

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وكانت النجمة العالمية قد ظهرت مؤخراً فى شوارع لوس أنجلوس، حيث خطف الأضواء كعادتها بإطلالتها التى رصدتها عدسات مصورى الباباراتزى.

وجاءت إطلالة صوفيا فيرجارا، بعد وقت قصير من إثارتها للسوشيال ميديا من خلال نشر صورة قديمة لها من التسعينيات ترتدى فيها البيكينى عبر حسابها على موقع إنستجرام حيث تفاعل معها العديد من متابعيها.

وكانت عدسات مصوري الباباراتزي، قد رصدت مجموعة من الصور للنجمة والممثلة الكولومبية صوفيا فيرجارا، وذلك أثناء سيرها للتنزه فى شوارع بيفرلى هيلز، حيث ظهرت وهي ترتدي طاقم كاجوال ببنطلون جينز وتيشرت باللون الأزرق.