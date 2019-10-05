الشرطة تواكب عرض "الجوكر" في مدن أميركية









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: عززت الشرطة حضورها في مدن أميركية بالتزامن مع طرح فيلم ”الجوكر“ الذي أثار مخاوف من اندلاع عنف في دور العرض بعد أسبوعين من الدعاية للفيلم الذي يدور حول شخصية وحيدة مضطربة تتعرض للتنمّر. علماً أن داري العرض "لاند مارك" و"إيه.إم.سي" منعتا دخول المتفرجين الذين يرتدون أزياء غريبة وأقنعة أثناء عرض الفيلم. بينما نبهت مجموعة "ألامو درافتهاوس" لدور السينما، الآباء بضرورة عدم اصطحاب الأطفال أثناء مشاهدة الفيلم.

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وفيما ذكرت الشرطة في نيويورك ولوس انجلوس وشيكاجو في بيان أنه ليس لديها أي بلاغ بتهديدات معينة، أوضحت أنها ستنشر قوات إضافية وتراقب عن كثب دور السينما التي تعرض الفيلم.

وكان موقع "ديدلاين" المعني بأخبار هوليوود قد أشار نقلاً عن مسؤول بقسم إنفاذ القانون في نيويورك_ دون ذكر اسمه_ أن رجال شرطة بملابس مدنية سينتشرون داخل بعض دور العرض في المدينة. ولم يتسن التأكد من صحة ذلك من دائرة شرطة نيويورك.

كما أشارت وكالة رويترز لمقطع مصور أظهر أفراد أمن يرتدون خوذات ويحملون أسلحة أمام دار سينما تعرض فيلم الجوكر في مهرجان نيويورك السينمائي، حيث تم تفتيش حقائب الجمهور كما انتشر رجال شرطة بصحبتهم كلاب بوليسية.

الجدير ذكره أن بطل العمل يواكين فينيكس يلعب شخصية الجوكر، ألد أعداء الرجل الوطواط (باتمان) في سلسلة الكتب المصورة الشهيرة. ولقد أثنى النقاد على أدائه بوصفه بـ"العبقري والمرعب" عبر تجسيده لشخصية انطوائية مضطربة عقلياً تجد طريق الشهرة بشكلٍ غير مقصود عبر العنف.

هذا وترتبط شخصية الجوكر بحادث إطلاق نار جماعي في إحدى دور العرض في أورورا بولاية كولورادو في عام 2012 أثناء عرض فيلم "صعود فارس الظلام" (ذا دارك نايت رايزز). حيث عبرت أسر بعض الضحايا عن قلقها بشأن الفيلم الجديد الذي لن يُعرّض في المجمع السينمائي في أورورا.