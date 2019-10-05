شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كواليس حفل تامر عاشور فى العاشر من رمضان.. ويوجه تهنئة للقوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب تامر عاشور حفل غنائى داخل أحد الأندية بمدينة العاشر من رمضان وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه القديمة وأغانى ألبومه الأخير "أيام" الذى حقق نجاحا كبيرا وتعاون فيه مع عدد من كبار الشعراء والموزعين والملحنين ومن ضمن الأغانى الذى قدمها خلال الحفل "قولوله سماح" و"من غير ما أحكيلك" و"خلصانة" وغيرها الذى تفاعل معه جمهوره .





تامر حرص على تقديم التهنئة للشعب المصرى وجيشه العظيم بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين بذكرى انتصار اكتوبر، وقال "الليلة عيد وأهم أعيادنا هو نصر أكتوبر المجيد، وأنا سعيد أننى موجود بمدينة العاشر من رمضان الذى أنشأت لتخلد هذه الذكرى، كل سنة والشعب المصرى وجيشه وشرطته بخير وسعادة ودايما متجمعين في الأفراح .

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يذكر أن ألبوم "أيام" لتامر عاشور قد طرح يوم 21 مارس الماضى، ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكايه"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".























