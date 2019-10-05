محمد فراج عن فيلم الممر: "هيفضل محفور في تاريخ السينما المصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الفنان محمد فراج عن سعادته بمشاركته في فيلم "الممر"، ونشر البوستر الدعائي للفيلم، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق فراج قائلا: "طول عمرنا من واحنا صغيرين في المناسبات بنشوف أفلام خاصة بكل مناسبة، بتتعرض كل سنة في نفس الوقت، وكنا بنبقى حافظينها ومع ذلك بنستناها".

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وأضاف فراج: "عمر ساعتها ما جه على بالي إنى هكون مشارك فى عمل من دول، ولما مثلت فى الممر حسيت بفخر كبير جدا، لأسباب كتير أولها إنى كنت جزء من فيلم عظيم زي ده بيحكي تاريخ أبطال مصريين، زى ما المفروض يتحكي، وهيفضل محفور في تاريخ السينما المصرية، وأجيال كتير بعدينا هتشوفه".

وتابع: "فيلم الممر هيتعرض يوم الأحد 6 أكتوبر الساعة 10 مساءً على قناة ON E، أتمنى تستمتعوا بمشاهدته زى مانا وكل صناع الفيلم استمتعنا قوى قوى بالشغل فيه".

ويٌشارك في بطولة الفيلم النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.