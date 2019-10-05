صابرين تحتفل بعيد ميلادها في الإسكندرية.. (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرصت النجمة صابرين على الاحتفال بعيد ميلادها رفقة اسرتها بمدينة الإسكندرية.
وقالت الفنانة صابرين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"،: "إنها قررت هذا العام أن تحتفل بعيد ميلادها وسط البحر بمدينة الإسكندرية الرائعة".
وأكدت صابرين أنها قررت أن يكون الاحتفال وسط البحر، وقد اقتصر الاحتفال على أسرتها فقط.
ونشرت الفنانة صابرين صورة لها من أمام أحد الفنادق الكبرى في مدينة الإسكندرية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
يذكر أن صابرين من مواليد 4 أكتوبر 1964.
جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة صابرين مسلسل " فكرة بمليون جنيه"، الذي عرض رمضان الماضي، وهو بطولة الفنان على ربيع، صلاح عبدالله، طارق عبدالعزيز، وليد فواز، كريم عفيفي، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان.
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