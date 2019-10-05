النشرة الفنية| إغلاق سينما بسبب "جوكر" وانتهاء خلافات سمية وسعد ومقلب رامز في حلمي ومنى

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ضياء مصطفى:

نشر موقع الخليج 365، أمس الجمعة، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بندوة مهرجان الجونة، وحوار مع هند صبري، وقصة حب حسن يوسف وشمس البارودي، وافتتاح مهرجان مالمو السينمائي، وغيرها

وإليكم تفاصيل ما تم نشره..

بعد إجرائها عملية جراحية.. وفاء عامر تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدتها

قالت الفنانة وفاء عامر أن والدتها تشعر بتحسن بعد إجرائها مؤخرًا عملية جراحية بمنطقتي الحوض والعمود الفقري.. إليكم التفاصيل

بعد تلقيها تهديدات.. إغلاق سينما في كاليفورنيا بسبب الـ "JOKER"

قامت شرطة منطفة هنتنجتون بيتش، بولاية كاليفورنيا الأمريكية بإغلاق مسرح "SOCAL" الخميس، بعد تلقيها تهديدات حقيقية بسبب عرض فيلم "joker" للنجم العالمي Joaquin Phoenix.. إليكم التفاصيل

مدير "الجونة" لمصراوي: "نختار الأفضل بعيدًا عن سلطة الأسماء.. وفيلما السودان عظيمان"

تحدث إنتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، عن إلقاء الدورة الثالثة الضوء على السينما السودانية، خلال ندوتهم بموقع "الخليج 365"، في ظل فوز "ستموت في العشرين" بجائزة أفضل فيلم روائي طويل، و"حديث عن الأشجار" بجائزة أفضل فيلم وثائقي.. إليكم التفاصيل

سمية الخشاب عن أحمد سعد: "خلافاتنا انتهت وبيكلمني يسألني عن حاجات"

أعلنت الفنانة سمية الخشاب أن خلافاتها مع زوجها السابق الفنان أحمد سعد انتهت، مضيفة: "علاقتنا طيبة للغاية".. إليكم التفاصيل

بحضور آسر ياسين وشيرين رضا وشريف الدسوقي.. انطلاق فعاليات "مالمو للسينما العربية"

Advertisements

افتتحت مساء أمس، الدورة التاسعة من مهرجان "مالمو للسينما العربية" المقام فى السويد، بحضور عدد كبير من النجوم المصريين.. إليكم التفاصيل

فيديو| رامز جلال ينفذ مقلبا في منى زكي وياسمين عبدالعزيز وحلمي

نشر الفنان رامز جلال مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، في أثناء لقاء جمعه بأصدقائه الفنان أحمد حلمي، والفنانة منى زكي، والفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان أحمد السقا.. إليكم التفاصيل

"قوامها الله أكبر".. حسن يوسف وشمس البارودي يتحدثان عن قصة حبهما

احتفلت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، أمس 4 أكتوبر، بعيد ميلادها، ونرصد لكم تفاصيل قصتها مع حسن يوسف.. إليكم التفاصيل

حوار| هند صبري: خضعت لـ"كاستينج" قبل "حلم نورا".. وحياتنا رمادية فليس بيننا مثالي

الخليج 365" أجرى حوارًا مع هند صبري تحدثت خلاله عن كواليس موافقتها على المشاركة في "حلم نورا".. إليكم التفاصيل

قريبا سأترك مصر.. أبرز ما قالته ياسمين صبري لجمهورها

فتحت الفنانة ياسمين صبري باب الأسئلة على حسابها الشخصي بـ "إنستجرام"، وهي عادة تحرص عليها دومًا على حسابها.. إليكم التفاصيل

بالصور| خطبة ابنة الفنان أحمد صيام

احتفل الفنان أحمد صيام، بخطبة ابنته آية الله على الشاب محمد شوقي، من خارج الوسط الفني، في حضور والدة العروس رانيا فتح الله.. إليكم التفاصيل