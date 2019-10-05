هنا الزاهد في المالديف و"جمبسوت" ميرهان حسين..10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"جمبسوت" أنيق وسط الطبيعة، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها بصورة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر كيرلي، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة لها من جزر المالديف في جنوب أسيا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت هنا في الصورة بـ"هوت شورت"، وتي شيرت.

دانا حمدان

نشرت الفنانة دانا حمدان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بنظارة شمسية كبيرة، وشعر كيرلي.

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إنجي وجدان

نشرت الفنانة إنجي وجدان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع" إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان "أوف شولدر" أبيض، ونظارة شمسية.

لقاء سويدان

نشرت الفنانة لقاء سويدان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"قبعة" من أمام البحر.

نسرين أمين

شاركت الفنانة نسرين أمين جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت أمين في الصورة بفستان بيج كلاسيكي.

نجوى كرم

نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيه بفستان أزرق قصير من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، ارتدت فستانًا أبيض.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية، وارتدت بالطو طويل.