محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:
قالت الفنانة وفاء عامر أن والدتها تشعر بتحسن بعد إجرائها مؤخرًا عملية جراحية بمنطقتي الحوض والعمود الفقري.
وأضافت "عامر"، في تصريحات لمصراوي، إن والدتها غادرت المستشفى وانتقلت إلى المنزل، وإنها حاليًا في مرحلة نقاهة.
وكانت الفنانة وفاء عامر، قد نشرت صورة من غرفة العمليات، وطالبت جمهورها الدعاء لوالدتها، قبل دقائق من إجراء العملية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إجرائها عملية جراحية.. وفاء عامر تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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