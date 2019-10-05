بعد تلقيها تهديدات.. إغلاق سينما في كاليفورنيا بسبب الـ "JOKER"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

قامت شرطة منطفة هنتنجتون بيتش، بولاية كاليفورنيا الأمريكية بإغلاق مسرح "SOCAL" أمس الخميس، بعد تلقيها تهديدات حقيقية بسبب عرض فيلم "joker" للنجم العالمي Joaquin Phoenix.

ووفقًا لما ذكره موقع "هوليوود ريبوتر"، فإن الشرطة الأمريكية، تلقت تهديدات محتملة ردًا على افتتاح فيلم "جوكر" للمخرح تود فيليبس، وتعاملت الشرطة مع هذه التهديدات بجدية واضطرت لإغلاق المسرح اَخر حفلتين يوم الخميس كنوع من الحذر."

وأضاف الموقع " قررت الشرطة إعادة فتح المسرح صباح اليوم الجمعة لاستقبال الجمهور، وذلك بعد إجراء بعض التحقيقات، مع وجود بعض التشديدات الأمنية طوال هذا الأسبوع".

وذكر الموقع أن صحيفة نيويورك تايمز أول من أبلغ عن هذه التهديدات، وأن الشرطة قامت بتكثيف الإجراءات الأمنية بشكل عام حول عدد من السينمات التي تعرض الفيلم، كما تم تفتيش حقائب المارة بالقرب من السينمات، وتم منع ارتداء "ماسكات" الشخصية.

وتسبب الفيلم في فرض حالة الطوارئ على السينمات العالمية، وحذرت كبرى سلاسل دور العرض السينمائية في الولايات، مثل "إيه إم سي" و"لاندمارك من أنه "لن يسمح للجمهور بدخول أية أقنعة أو وجوه ملونة أو أزياء إلى داخل دور عرضها السينمائي أثناء مشاهدة الفيلم".

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يأتي ذلك بسبب التخوف من اندلاع العنف، بسبب ارتباط شخصية "الجوكر" بحادث إطلاق نار جماعي في إحدى دور العرض في أورورا بولاية كولورادو في عام 2012 أثناء عرض فيلم "صعود فارس الظلام" (ذا دارك نايت رايزز)، والذي أدى لمقتل 12 شخصا وإصابة 70 أخرين، وعبرت أسر بعض الضحايا عن قلقها بشأن الفيلم الجديد الذي لن يعرض في المجمع السينمائي في أورورا.

وفي أحداث "joker"، يتحول البطل "آرثر فليك" إلى "الجوكر" الخارج عن القانون، بعدما خرج عن مساره، وفقد السيطرة على نفسه، نتيجة تعرضه للعديد من الضغوطات في الحياة، ويصبح رسميا عميلا للفوضى.

"JOKER".. بطولة كل خواكين فينيكس وجوش بايس وروبرت دي نيرو وبريت كولن وبريان تيري هنري وزازي بيتز وبرايان كالين وشيا ونجهام وفرانسيس كونروي، ومن إخراج المخرج العالمي الشهير تود فيليبس، وكتب السيناريو الخاص به كل من سكوت سيلفر وتود فيليبس، وشارك المخرج مارتن سكورسيزي في عملية الإنتاج.

ويعرض فيلم "JOKER"، الحاصل على الأسد الذهبي بالدورة الـ76 من مهرجان فينيسيا السينمائي، من يوم الخميس الماضي، في 39 دور عرض في مصر.

وكان الفيلم قد تعرض قبل طرحه لحملة هجوم في أمريكا واتهامات له بترويج العنف ونشر الفوضى، فيما حذر النقاد من عواقب الفيلم على المشاهدين، حيث إن موضوعه يميل إلى تمجيد الجريمة، وهو ما يعيد إلى الأذهان مذبحة أورورا التي قام خلالها أحد المشاهدين بإطلاق النار على الجمهور داخل أحد صالات السينما خلال افتتاح فيلم "The Dark Knight Rises" مدعيا أنه "الجوكر".

ورغم الإضرابات التي تعاني منها دور العرض الإ أن الفيلم حقق ليلة أمس 13 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي.