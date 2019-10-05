مدير "الجونة" لمصراوي: "نختار الأفضل بعيدًا عن سلطة الأسماء.. وفيلما السودان عظيمان"

محمد اسماعيل - القاهرة - أدار الندوة: قسم الفن.. حررها: ضياء مصطفى:

تصوير- علاء أحمد:

تحدث إنتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، عن إلقاء الدورة الثالثة الضوء على السينما السودانية، خلال ندوتهم بموقع "الخليج 365"، في ظل فوز "ستموت في العشرين" بجائزة أفضل فيلم روائي طويل، و"حديث عن الأشجار" بجائزة أفضل فيلم وثائقي.

وقال التميمي إن ميزة المهرجان أنه يتعامل بشكل جدي ولا يجامل، مضيفا: "لا في يوم من الأيام أُجبرنا أو احنا سمحنا بالتنازل في اختيار الأفلام".

وأضاف: "نختار على مستوى الأفلام والمشاريع بغض النظر عن سلطة الأسماء، استبعدنا هذه الدورة أفلام لاسماء عربية كبيرة، نحن ننظر بإخلاص للنتائج العظيمة".

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وتابع: "أعرف عن فيلم ستموت في العشرين قبل 4 سنوات من مرحلة السيناريو، ولكن ذهبت أنا والمخرج أمير رمسيس لمشاهدة الفيلم، وكان مفاجأة عظيمة"..

واستطرد: "أما حديث عن الأشجار الذي حصل على جائزتئ أفضل فيلم وثائقي، وجائزة الجمهور في قسم البانوراما بمهرجان برلين السينمائي، فهو فيلم عظيم، والعام الماضي حصد على دعم من منصة الجونة، وقبل 5 سنوات أعطاناه جائزة سند".

وأوضح أن هذا العام شهد فرصة جيدة للانتقاء، لأنه عام فريد في السينما العربية، مشيرًا إلى أنهم انتقوا 5 أفلام من 20 فيلما.

وتابع: "في الدورة الأولى ورغم وجود مهرجان دبي حصلنا على أفلام القضية 23، والشيخ جاكسون، وفوتوكوبي، تقاسمنا مع دبي أهم الأفلام، وعدم وجود مهرجان دبي حاليا ساهم في وجود وفرة، ولا ينازعنا أحد".