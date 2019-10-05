أثارت الفنانة السورية – الأردنية صفاء سلطان الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحها الأخير حول رغبتها بالزواج من الأمير الوليد بن طلال، وأوضحت آنذاك أن إجابتها من باب الفكاهة.
وأثناء حلول سلطان ضيفة على الجديد “أونلاين”، كشفت عن حادثة طريفة حصلت معها بسبب هذا التصريح.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: بعدما طلبت يد الوليد بن طلال.. صفاء سلطان تلتقي بزوجته وهذا ما حصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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