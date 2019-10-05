بالفيديو: بعدما طلبت يد الوليد بن طلال.. صفاء سلطان تلتقي بزوجته وهذا ما حصل

أثارت الفنانة السورية – الأردنية صفاء سلطان الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحها الأخير حول رغبتها بالزواج من الأمير الوليد بن طلال، وأوضحت آنذاك أن إجابتها من باب الفكاهة.

وأثناء حلول سلطان ضيفة على الجديد “أونلاين”، كشفت عن حادثة طريفة حصلت معها بسبب هذا التصريح.