بالفيديو: رجل يمسك بيد شمس ويربكها قبل حفلها بالمملكة

انتشر على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو للفنانة الكويتية شمس على هامش الحفل الذي أحيته في السعودية مؤخراً بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وظهرت فيه وهي تلقي التحية على الصحافيين فيما يقف إلى جانبها رجل لم يظهر وجهه بوضوح. وحاول الامساك بيدها لكنها ابعدتها عنه بعد لحظات قليلة.

وبعد التقاط الصور لها فوجئ الجميع بإمساك الرجل بيدها مجدداً وخروجه برفقتها. وأثار الفيديو الجدل في أوساط متابعي تلك الحسابات وتساءل الكثيرون عن هوية الرجل معربين عن استهجانهم تصرفه.

ورأى آخرون أن الفنانة شعرت بالحرج والارتباك وأن هذا ظهر من خلال حركاتها.