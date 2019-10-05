بالفيديو: تعرفوا إلى شقيقي ناصر القصبي… من اعتبر نسخة عنه بالصورة والصوت؟

نشر الفنان ناصر المالكي، عبر حسابه على “سناب شات”، فيديو جمعه وشقيقي مواطنه الفنان ناصر القصبي.

وبدا أحدهما شديد الشبه بالفنان واعتبر الكثير من متابعي الحسابات التي أعادت نشر المقطع على “إنستغرام” أنه نسخة عنه حتى بالصوت على عكس شقيقه الآخر.

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة على تلك الحسابات حيث حقق على أحدها أكثر من 66 ألف مشاهدة في مدة قصيرة.

ويشار إلى أن الأضواء سلطت على القصبي مؤخراً بعدما رفع دعوة ضد زميله عبدالله السدحان طلب فيها فض الشراكة بينهما ضمن شرطة “الهدف للإنتاج الإعلامي”.

وصدر مؤخراً عن المحكمة التجارية في الرياض حكم قضى بأن يدفع صاحب الدعوى لزميله مبلغ 120 ألف ريال مقابل التنازل عن حصته.

كما تضمن الحكم قراراً بأن يعيد السدحان إلى القصبي 3 سيارت ومعدات خاصة بالشركة وذلك بعد مرور 26 عاماً على شراكتهما الفنية.