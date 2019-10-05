فتح باب المشاركة بمهرجان الإسماعيلية السينمائي الـ22

أعلن الناقد السينمائى عصام زكريا رئيس مهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، عن موعد الدورة الـ٢٢ والمقرر إقامتها خلال الفترة من ٨ حتي ١٤

إبريل المٌقبل، مؤكدًا علي أن هذة الدورة من المهرجان ستكون مميزة.

كما أعلن زكريا عن بدء إدارة المهرجان استقبال

الأفلام للمشاركة في الدورة الـ٢٢ ، ومن المقرر أن يستمر إستقبال الأفلام حتى ٢٠ يناير المُقبل.

يذكر أن مهرجان الاسماعيلية السينمائي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي بشهر إبريل من كل عام.