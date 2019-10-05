تراند اليوم : بالصور .. نانسي عجرم تشارك جمهورها سعادتها بإنجازات بناتها

تتواصل الفنانة نانسي عجرم، مع جمهورها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الصور والفيديوهات.

أعربت عجرم، لمتابعي حسابها الشخصي على موقع Instagram، عن سعادتها بإنجازات ابنتيها ميلا وإيلا.

ونشرت من خلال خاصية القصص القصيرة، صورة لحذاء مصنوع بالورق المقوى بواسطة ابنتها ميلا.

كما نشرت مقطع فيديو صغير من خلال نفس الخاصية، لابنتها إيلا، وهي تقوم بعمل إحدى حركات لعبة الكاراتيه، بالإضافة إلى صورة أخرى أثناء حصولها على الحزام الأصفر وشهادة تقدير بعد أن نجحت في تنفيذ هذه الحركة.

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يشار إلى أن نانسي عجرم، تستعد لإحياء حفلاً غنائيًا وسط طلاب جامعة الدلتا في مصر بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، يوم 11 أكتوبر المقبل.

نانسي عجرم متزوجة من طبيب الأسنان فادي الهاشم في 2009، وأنجبت منه ثلاثة بنات هن؛ ميلا، وإيلا، وليا.