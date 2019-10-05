تراند اليوم : تعرف علي .. موعد حفل الفنان ” هاني شاكر ” بأمريكا

يتسعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفلة الغنائي الثاني في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن هاني شاكر عبر حسابه على Instagram، عن حفله الغنائي الثاني في أمريكا، وسيكون موعده يوم الأحد 17 نوفمبر المقبل.

يشار إلى أن الفنان هاني شاكر يستعد لاحياء حفله الغنائي الأول في الولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت 16 نوفمبر المقبل في لاس فيجاس ويشاركه الحفل المطربة ديانا كرزون.

جدير بالذكر أن هاني شاكر طرح مؤخرا أحدث أغنياته الوطنية بعنوان “بيسألوني مصر بالنسبالك إيه”

الأغنية قدمها هاني شاكر إهداء للشعب المصري، وطرحت عبر قناة Ten Tv على YouTube، وهي من كلمات الشاعر محمد صلاح، وألحان خالد جنيدي، توزيع بيشوي سمير، إخراج عمر سليمان.