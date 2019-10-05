تراند اليوم : شاهد..لأول مرة هاني سلامة يظهر مع بناته ..قمرات

يحرص الفنان هاني سلامة، على إبقاء حياته الأسرية بعيدة عن الأضواء، خاصة ابنتيه اللتان لا يعرفهما الكثير، بسبب ‏اختفائهما عن الحياة الفنية وأضوء الكاميرات عمومًا.‏

إلا أن هاني سلامة تخلى عن حرصه الزائد هذه المرة، وظهر مع أسرته كاملة، زوجته بريهان، وابنتيه مريم ومليكة، في صورة ‏التقطت لهم على هامش أحد العروض الترفيهية بالقاهرة، بدت الفتاتان شابتين يافعتين، في الصورة.‏

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يذكر أن الفنان هاني سلامة شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “قمر هادي” بطولة داليا مصطفى، يسرا ‏اللوزى، مريم حسن، محسن محيى الدين، نورهان، هادى الجيار، حمزة العيلى، أشرف زكى، إنعام سالوسة، ‏مؤمن نور، مراد مكرم، هاجر عفيفى، آية سماحة، ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز‎.‎