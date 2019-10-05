تراند اليوم : شاهد..لأول مرة هاني سلامة يظهر مع بناته ..قمرات

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يحرص الفنان هاني سلامة، على إبقاء حياته الأسرية بعيدة عن الأضواء، خاصة ابنتيه اللتان لا يعرفهما الكثير، بسبب اختفائهما عن الحياة الفنية وأضوء الكاميرات عمومًا.
إلا أن هاني سلامة تخلى عن حرصه الزائد هذه المرة، وظهر مع أسرته كاملة، زوجته بريهان، وابنتيه مريم ومليكة، في صورة التقطت لهم على هامش أحد العروض الترفيهية بالقاهرة، بدت الفتاتان شابتين يافعتين، في الصورة.
يذكر أن الفنان هاني سلامة شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “قمر هادي” بطولة داليا مصطفى، يسرا اللوزى، مريم حسن، محسن محيى الدين، نورهان، هادى الجيار، حمزة العيلى، أشرف زكى، إنعام سالوسة، مؤمن نور، مراد مكرم، هاجر عفيفى، آية سماحة، ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز.