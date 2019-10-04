للمرة الأولى.. تعرفوا إلى عائلة مشاعل الشحي الفليبينية

كتب امير فتحي في الجمعة 4 أكتوبر 2019 11:58 مساءً - نشرت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي، عبر حسابها على “سناب شات”، فيديو أحدث ضجة كبيرة على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وتم تسجيل الفيديو أثناء جلسة جمعتها وأقاربها الفليبينيين. وظهر فيه خالها وهو يغني بصوت حاز إعجاب الكثيرين كما عرّفت الفنانة متابعيها إلى خالتها.

وأطلق المقطع المصور موجة واسعة من التعليقات في أوساط متابعي تلك الحسابات حيث حقق على أحدها أكثر من 148 ألف مشاهدة.

ويشار إلى أن مشاعل واجهت مؤخراًقضية فيديو تم تسريبه لها من دون حجاب. ورداً على ذلك ظهرت في مقطع قالت فيه: “اللي صار كان صدمة بالنسبة لي ولأهلي وعمري ما تخيلت نفسي في مثل هذا الموقف. الموضوع وما فيه واحدة من صديقاتي اللي واثقة فيها كانت تصور سناب والفيديو موجود بذكريات السناب نفسه وتعرض سنابها للهاكر. يعني البنت ما لها ذنب وللحين قاعدين يحققون بالموضوع يعني مو أكيد هذا الكلام والفيديوهات كانت خاصه جدًا وما حد يشوفها، أصلاً المفروض ما يكون لها وجود من الأساس”.

وأضافت: “بكون صريحة معاكم الموضوع أثر فيني ودخلني في حالة صدمة ودمرني وبنفس الوقت كل حد وقف وياي ما راح أنسى وقفته وراح أضل أشكره.وشكرًا لعيال زايد ولعيال سلمان على وقفتكم”.