ياسمين صبري ترد على سؤال أحلام

كتب امير فتحي في الجمعة 4 أكتوبر 2019 11:58 مساءً - تلقت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ العديد من الأسئلة بعدما قررت فتح باب الأسئلة عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وأجابت على كل ما طرح عليها.

ياسمين صبري كشفت عن نيتها الهجرة خارج مصر، بعدما أجابت على سؤال “انت عايشة فين؟”، واشارت ردا على سؤال أخر الى أن أقرب الأماكن الى قلبها هي العاصمة البريطانية “لندن”.

وقالت: “أكثر شيء أرغب بفعله عندما أصل لندن هو شرب الشاي مع البسكويت في مكان أحبه”.

الفنانة الإماراتية ​أحلام​ طرحت سؤال على ياسيمن صبري، وهو: “هل أنت سعيدة وفخورة بنفسك؟” فأجابت صبري واصفةً أحلام بالشخص المميز وبأنه لا يزال الطريق طويلاً.