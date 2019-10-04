شاهدوا.. نورة العميري تثير الجدل مجدداً بعد قضية السائق بفرحها بعريس من جنسية أجنبية

كتب امير فتحي في الجمعة 4 أكتوبر 2019 11:58 مساءً - ظهرت الفنانة الكويتية نورة العميري في فيديو جديد تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق “إنستغرام” وأحدث ضجة في أوساط المتابعين.

وقامت بتسجيل الفيديو أثناء قيادتها السيارة وكشفت أن ابنة خالتها تزوجت من رجل إيطالي وأن الموضوع يثير جدلاً كبيراً في الكويت.

وقالت: “متزوجة إيطالي عادي. نحنا ما نناسب إلا طليان” وأشارت إلى أن “الناس مصدومين”، مضيفة “نبي الذرية طليان”.

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وتابعت أن العروس هي دلوعة العائلة وأثنت على صفاتها الحسنة لافتة إلى أنها دفعت زوجها إلى اعتناق الديانة الاسلامية. وأضافت: “شكلنا كلنا بنهاجر نقعد عندها”.

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة عبر تلك الحسابات حيث رأى بعضهم أن العميري تحاول تحويل الانظار عن سخريتها من سائق التاكسي.

كما استغرب آخرون فخرها بالجنسية الإيطالية وسخر منها غيرهم معتبرين أنها تبالغ في إظهار فرحها بالحدث. وحقق الفيديو أكثر من 42 ألف مشاهدة في مدة قصيرة بعد نشره.