فن ومشاهير

والدة حلا الترك تعرض نفسها للسخرية بعد التفاخر بشهرتها.. وتحدث ضجة كبيرة بفستان احمر ضيق

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الجمعة 4 أكتوبر 2019 11:58 مساءً - أحدثت منى السابر، والدة الفنانة حلا الترك، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بإطلالة لافتة.mona_alsaber

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وبدت في صور نشرتها على حسابها على “إنستغرام”، وهي ترتدي فستاناً أحمر طويلاً ضيقاً أظهر قوامها. كما أثارت الجدل من خلال تعليقها عليها حيث كتبت: “بعض من التجاهل يعيد كل شخص إلى حجمه الطبيعي”.mona_alsaber1

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وركزت الكثير من التعليقات على الإطلالة وعلى تصميم الفستان ولونه الأحمر فيما تناول بعضها التعليق فقط حيث اعتبر أنه موجه إلى طليقها وزوجته.mona_alsaber2

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كذلك تناقل عدد من الحسابات الناشطة على “إنستغرام” فيديو للسابر تفاخرت فيه بشهرتها. وقالت إنها كانت تشتري بعض الأغراض لابنها عبدالله حيث فوجئت بأن امرأة تنظر إليها متسائلة بحسب قولها عن هويتها.mona_alsaber3

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وأضافت أنها نظرت إليها وضحكت مشيرة إلى أنها “هي” أي منى السابر ووالدة حلا الترك. وتابعت أنها شعرت بالفرح والتقطت الصور مع المعجبة، مع الإشارة إلى أنها لا ترفض إلقاء التحية على الناس والتقاط الصور معهم.mona_alsaber4

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وعرّض الفيديو السابر لسخرية متابعي تلك الحسابات حيث رأوا أنها أصبحت معروفة بسبب شهرة ابنتها وطليقها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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