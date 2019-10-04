- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الجمعة 4 أكتوبر 2019 11:58 مساءً - اتهمت أنجي خوري الفنان اللبناني آدم بخطفها والقيام بضربها.
ونشرت أنجي على صفحتها الخاصة عبر انستغرام صورة ومقطع فيديو كشفت من خلالهما عن الكدمات وآثار الضرب على وجهها وعنقها.
وأشارت أنجي إلى أن أزمتها مع قمر هي السبب، لاسيما أنّ آدم هو طليق الأخيرة، مؤكدة أنّها ستتقدم بشكوى رسمية ضده عبر وكيلها القانوني في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما وقع الخلاف بين قمر وإنجي خوري.. الأخيرة تتهم الفنان اللبناني آدم بخطفها وضربها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.