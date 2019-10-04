بعدما وقع الخلاف بين قمر وإنجي خوري.. الأخيرة تتهم الفنان اللبناني آدم بخطفها وضربها!

كتب امير فتحي في الجمعة 4 أكتوبر 2019 11:58 مساءً - اتهمت أنجي خوري الفنان اللبناني آدم بخطفها والقيام بضربها.

ونشرت أنجي على صفحتها الخاصة عبر انستغرام صورة ومقطع فيديو كشفت من خلالهما عن الكدمات وآثار الضرب على وجهها وعنقها.

وأشارت أنجي إلى أن أزمتها مع قمر هي السبب، لاسيما أنّ آدم هو طليق الأخيرة، مؤكدة أنّها ستتقدم بشكوى رسمية ضده عبر وكيلها القانوني في لبنان.