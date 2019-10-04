بسبب الحسد.. نقل ممثلة شهيرة الى المستشفى

كتب امير فتحي في الجمعة 4 أكتوبر 2019 11:58 مساءً - نقلت الممثلة الاردنية ​حسناء سيف الدين​ الى المستشفى ونشرت صورة لها من على سريرها وكشفت عن تدهور حالتها الصحية، بسبب حسد الناس الغيورين منها.

وعلقت حسناء على الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي: “مبارح نزلت صورة ليا الساعة ٥ الفجر .. الساعة ٨ الصبح كنت في المستشفى بموت و ما زلت .. بليز لكل الناس اللطيفة الغاليين اللي بيركزوا زيادة عن اللزوم اتفرجو على صوري بس بليز من غير ما تيجبوني الأرض .. الرمش كان تقيل بزيادة المرة دي فبليز رفقاً بي”.