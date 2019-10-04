متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تفاجأ جمهور النجمة نوال الزغبي منذ أيام بتسريب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "بدك تسأل عليي"، وهي من كلمات أحمد ماضي وألحان جان صليبا وكانت سجّلتها منذ حوالي ثلاث سنوات.
واللافت أن الأغنية حظيت بإعجاب الجمهور الذي أشاد بصوتها والعمل المتكامل.
الفيديو المُرفق، يعرض الحوار الذي دار بين "فوشيا" والنجمة نوال الزغبي على هامش إطلاق البرنامج الأول على المنصّات الرقمية في العالم العربي the talent، حيث خرجت عن صمتها وأبدت سعادتها بنجاح الأغنية، مؤكدةً عدم معرفتها الجهة التي قامت بتسريبها.
كانت هذه تفاصيل خبر نوال الزغبي "مصعوقة" من تسريب "بدك تسأل عليي".. وهذا ما كشفته... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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