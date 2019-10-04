رامي مالك يفاجئ حبيبته ومُعجبيه باعتراف صادم.. ما هو؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في أحدث ظهور له، حلّ النجم الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي مالك ضيفًا في برنامج "ذا ليت شو"، مع ستيفن كولبير يوم الأربعاء الماضي.

وخلال اللقاء كشف رامي (38 عامًا) عن أمر صادم للكثيرين بمن في ذلك معجبوه، وخاصةً حبيبته الممثلة لوسي بوينتون إذ اعترف بتقبيله النجم دانييل كريج.

وحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشف رامي أنه ودانييل قبّلا بعضهما بعضًا خلال تصوير فيلم جيمس بوند الجديد المنتظر "لا وقت للموت" No Time To Die، وقال: "كان هناك مشهد معقد للغاية علينا تصويره، وكنت ودانييل نتدرب عليه مع مخرجنا الرائع كاري فوكوناجا".

وتابع رامي: "كنا نجلس على طاولة لعدة ساعات نتناقش فيها بشأن المشهد، حتى تمكنّا أخيرًا من إنهاء ذلك المشهد الصعب حقًا، لقد أمسك بي دانييل ورفعني قليلًا، ولا أعلم من منا بدأ الأمر، ولكننا قبلنا بعضنا بعضًا".

وبالإضافة إلى ذلك، قال رامي مازحًا: "سأقول أن دانييل هو من بدأ، وكنت متفاجئًا للغاية.. فتوقفت لحظة واستجمعت قواي، ثم قلت له: هل هذا يجعلني إحدى فتيات بوند؟"

Advertisements

وتفاجأ ستيفين من اعتراف رامي وعندما سأله ما إذا كان مُرحِّبًا بتلك القبلة، سرعان ما رد رامي: "نعم، للغاية".

وقبل اعترافه الجريء، تحدّث رامي عن سعادته بالعمل مع دانييل، خاصةً أنه لم يسبق وأن تعاون معه في أي أعمال، وقال خلال اللقاء: "كنت متحمسًا للغاية للعمل معه، فهو شخصية بوند المفضلة لدي".

وفيما يتعلّق بفيلم جيمس بوند الجديد، لم يتم تحديد اسم الشخصية التي يلعب دورها رامي، على الرغم من أنه معروف أنه سيلعب دور شخصية شريرة.

ولا يزال التصوير مستمرًا، ومن المقرر إصدار الفيلم في أبريل 2020، وذلك بعدما شهد الفيلم عدة أزمات، أبرزها تعرض دانييل لإصابة شديدة في كاحله أثناء تصوير إحدى المشاهد، وخضع على إثرها إلى جراحة، أعقبها قضاؤه أسبوعين في مركز للتأهيل، مما ساهم في تأخير عملية الإنتاج.