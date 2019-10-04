شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يحيى حفلا موسيقياً بأحد مولات التجمع الخامس.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي الموسيقار عمر خيرت حفلا موسيقياً على مسرح أحد مولات منطقة التجمع الخامس يوم 11 أكتوبر الجارى، ومن المقرر حضور بعض الإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة، ويقدم خيرت على مدار ساعتين أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى ومنها : "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثاني، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

ومن المقرر أن يحيي عمر خيرت حفلين آخرين بدار الأوبرا المصرية، الأول يوم 20 أكتوبر الجاري، والثاني في اليوم التالي يوم 21 من الشهر نفسه، وتبدأ الحفلات في الثامنة مساءً.

يشار إلى أن عمر خيرت قدم الجمعة الماضية حفلا موسيقياً فى مدينة اسوان وسط حضور عدد كبير من معجبيه وبعض الشخصيات العامة .