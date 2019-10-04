شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إقبال على عرض "فى عينيا" فيلم افتتاح الدورة التاسعة لمهرحان مالمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد عرض فيلم "فى عينيا" فيلم افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية فى دورته التاسعة، حضورا كبيرا من قبل ضيوف المهرحان والجاليات العربية في السويد.

اختيار فيلم الافتتاح يأتى ضمن برنامج الاحتفاء بالسينما التونسية، ضيف شرف الدورة، متضمنًا مجموعة من الأنشطة السينمائية والثقافية المتنوعة التى تلقى الضوء على تاريخ السينما التونسية وحاضرها ومستقبلها، وستكون البداية بعرض "في عينيا".

















"فى عينيا" إخراج نجيب بلقاضى وإنتاج عماد مرزوق وبطولة نضال السعدي وإدريس خروبي وسوسن معالج، وتدور أحداثه حول رجل تونسي يضطر لترك فرنسا والعودة إلى مسقط رأسه ليتولى رعاية ابنه المصاب بالتوحد بعد سنوات لم يتمكن فيها من رؤيته.

ويعتبر مهرجان مالمو المهرجان السينمائى العربى الأكبر والأكثر شهرة في أوروبا والوحيد فى الدول الإسكندنافية، حيث قطع منذ تأسيسه عام 2011 خطوات واسعة نحو تشكيل إطلالة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية العربية، وإدارة حوارات بناءة تهم الجمهور والمختصين بحكم موقع المهرجان في السويد التي تضم العديد من الثقافات المتنوعة والمتعايشة على أرضها، لتصبح وظيفة المهرجان بناء الجسور بين تلك الثقافات اعتمادًا على الفيلم بصفته لغة بصرية عالمية، قادرة على محاكاة البعد الإنساني على تنوعه، وهو المهرجان الذي يرأسه المخرج محمد قبلاوي.