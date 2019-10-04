شكرا لقرائتكم خبر عن نهى عابدين زوجة ثانية فى "شبر مية" وهذه طبيعة علاقتها بنجلاء بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة نهى عابدين من تصوير نصف مشاهدها فى مسلسل "شبر مية" مع المخرج طارق رفعت، والمقرر بدء عرضه خلال الأيام المقبلة على شاشة dmc، حيث تواصل تصوير النصف الثانى من مشاهدها فى العمل الذى تظهر فيه بدور الزوجة الثانية للفنان مراد مكرم بعد انفصاله عن نجلاء بدر.

مسلسل "شبر ميه" من انتاج سينرجى وسيليمديا للمنتجة مها سليم وتدور أحداثه فى 50 حلقة، ويشارك فى بطولته احمد السعدنى، نجلاء بدر، مراد مكرم، نهى عابدين، ندي موسي، محمد علي رزق، ثراء جبيل، رجاء الجداوي، انعام سالوسة، ورشا بن معاوية، وأخرون، تأليف شريف بدر الدين مع ورشة من المؤلفين الشباب، إخراج طارق رفعت.



نهى عابدين

وفى سياق متصل قاربت نهى على الانتهاء من تصوير مشاهدها فى مسلسلها الثانى روحين فى زكيبة" حيث يتبقى لها أسبوع فقط وتودع العمل نهائياً، حيث تشارك فى البطولة إلى جانب حمدى الميرغنى وأوس أوس وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وهايدى رفعت وتأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى ومقرر عرضه فى الأسابيع المقبلة.

ويعرض لنهى عابدين فى دور العرض حالياً "الكنز 2" إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، وتأليف عبد الرحیم كمال، وبطولة محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، أحمد مالك، عباس أبو الحسن،عبد العزيز مخيون، محيي إسماعيل، أحمد حاتم، سارة عبد الرحمن.