شكرا لقرائتكم خبر عن استراحة وليس انفصالا .. تقارير جديدة تكشف تطورات علاقة كيلى جينر وترافيس سكوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الجديدة، أن نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينر وصديقها المغنى العالمى ترافيس سكوت، فى فترة استراحة بعد نشوب بعض المشاكل بينهما، وأن علاقتهما لم تنته بشكل قاطع بحسب بعض التقارير التى تداولتها المواقع خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة TMZ فإن الثنائى الشهير يتمتعان بفترة استراحة من علاقتهما، لجعل العلاقة تستمر ، ولم تكن تلك المرة الأولى التى يأخذان فيها استراحة ويعيش كل واحد بمفرده، فكانت هناك بعض المشاكل فى يوليو الماضى، والتى سرعان ما تحسنت بظهورهما معاً فى احتفالات جينر بعيد ميلادها الـ 22 فى أغسطس الماضى على احدى اليخوت فى ايطاليا.

View this post on Instagram 🏆 Advertisements A post shared by Kylie ✨ (@kyliejenner) on Oct 1, 2019 at 2:25pm PDT A post shared by Kylie ✨ (@kyliejenner) onOct 1, 2019 at 2:25pm PDT

ولم تنشر جينر صورة تجمعها مع صديقها ترافيس منذ 18 سبتمبر الماضى، بصحبه ابنتهما ستورمى داخل حديقة حيوانات لوس أنجلوس عبر الاستوري الخاص بها بحسابها الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام.

وبحسب المصدر المقرب الذى ادلى بتصريحات لصحيفة TMZ فان الثنائى لم يطلق على الفترة الحالية انفصال نهائي إلا انهما فى حاله لاستراحة حتى يتم معالجة الأمور بشكل صحيح والتى دائماً ما يصلا فى النهاية إلى حلول من أجل ابنتهما ستورمى.

وعلى سياق متصل يستعد سكوت لإطلاق أغنية سينجل جديدة تحمل اسم "Highest In The Room" والذي قام بتسجيله مؤخرًا، وحسب موقع "فوربس" أن الغنية من المقرر أن يتم إطلاقها اليوم.