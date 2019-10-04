بالفيديو| مي حلمي تنشر فيديو من رحلتها في ماليزيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت المذيعة مي حلمي مقطع فيديو يجمعها بزوجها الفنان محمد رشاد، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر". وظهرت مي في الفيديو رفقة زوجها وهما يستمتعان بوقتهما في مدينة " كوالالمبور" من على المرجيحة. يُذكر أن الفنان محمد رشاد والإعلامية مي حلمي، عقد قرانهما في سرية تامة، وأقاما حفلا اقتصر على الأصدقاء والأقارب فقط بأحد فنادق القاهرة، وذلك بعد إلغاء حفل زفافهما الأول بساعات والذي أقيم في أكتوبر من العام الماضي، وهذا ما أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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