فيديو| رامز جلال ينفذ مقلبا في منى زكي وياسمين عبدالعزيز وحلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان رامز جلال مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، في أثناء لقاء جمعه بأصدقائه الفنان أحمد حلمي، والفنانة منى زكي، والفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان أحمد السقا. وظهر رامز في الفيديو وهو يحمل "زمارة" ووضعها بالقرب من أذن الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنانة منى زكي، وأيضا الفنان أحمد حلمي، والفنانة داليا البحيري. وعلق رامز على الفيديو: "اللي هايمشي بالعكس، هانسمعه الكلاكس". ويحرص رامز دائمًا على تنفيذ المقالب في زملائه في أثناء التصوير أو في جلسات الخاصة.

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