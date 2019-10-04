سمية الخشاب عن أحمد سعد: "خلافاتنا انتهت وبيكلمني يسألني عن حاجات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلنت الفنانة سمية الخشاب أن خلافاتها مع زوجها السابق الفنان أحمد سعد انتهت، مضيفة: "علاقتنا طيبة للغاية".

وأضافت الخشاب، خلال حوارهاببرنامج "The Insider" على تليفزيون دبي، إن علاقتهما لا تحمل سوى المودة والاحترام، مضيفة: "بينا كل خير وعلاقتنا ببعض طيبة، وأنا بتمناله كل التوفيق في حياته، وهو بيتمنالي كل التفويق في حياتي، وأحلى حاجة إن الإنسان مايسبش دايما خلافات أو مشاكل مع حد".

وتابعت: "حلو إن أنت تبقى في حالة من السلام بينك وبين أشخاص اختلفت معاهم أو مقدرتوش تكملوا حياتكم سوا، ولكن تبقى المودة والأخلاق والسلام ما بينكم".

وردًا على إن كان هناك محاولات للُصلح بينهما، قالت سمية: "احنا بالفعل دلوقتي أصدقاء ومفيش بينا مشاكل وعلاقتنا ببعض كويسة، ممكن يكلمني يسألني على حاجة أوالعكس، عادي الحياة حلوة الحمد لله".

يذكر أن الفنانة سمية الخشاب طرحت أغنية "بتستقوى"بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، مارس الماضي، وهي من كلمات هشام صادق، ووضعت سميةألحانها الأغنية تتناول قضية مناهضة العنف ضد المرأة.