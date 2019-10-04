"اعتقلت وحظرت أغانيها لمواقفها السياسية".. محطات في حياة الأرجنتينية "مرسيدس سوسا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحل اليوم، 4 أكتوبر، ذكرى رحيل المطربة الأرجنتينية من أصل هندي مرسيدس سوسا، التي تصدت للعديد من النظم الديكتاتورية بصوتها العذب، لتصبح النجمة الأكثر بريقًا في سماء الموسيقي.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المحطات في حياتها، وفقا لما نشرته صحيفة The Guardian البريطانية:

- ولدت سوسا في عام 1935 لأسرة من الطبقة العاملة في توكومان، من أصل أمريكي هندي، وجاءت شهرتها بعدما فازت في برنامج مواهب بالإذاعة المحلية، وهي في الـ15 من عمرها.

- في منتصف الستينيات من القرن العشرين، استطاعت سوسا أن تحقق بموهبتها شعبية كبيرة الأرجنتين، وأصدرت العديد من الألبومات الغنائية واصحبت معروفة بشكل كافٍ ولديها شعبيىة جارفة.

- شاركت "سوسا" في فيلم Saint of the Sword"، وهو سيرة ذاتية لبطل الاستقلال الأرجنتيني خوسيه دي سان مارتين، وأصبح، بعدها، تعاطفها السياسي مع الفقراء واضحا جدا، وأصبحت من أهم المدافعين عن الفقراء، وعُرفت في تلك الفترة بـ"صوت لمن لا صوت لهم".

- حصدت "سوسا"، العديد من الجوائز خلال مسيرتها الفنية، أبرزها جائزة صندوق الأمم المتحدة لجمع التبرعات لصالح النساء، تقديرا للدفاع عن حقوق المرأة.

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- أصبحت أغنيتها "Gracias a la Vida"، نشيدا لليساريين في السبعينيات، فجذبت ميولها السياسية أنظار السلطات في الأرجنتين، ولجأت الرقابة لحظر بعض أغانيها، خاصة بعدما عارضت "كارلوس منعم" عندما كان رئيسًا للأرجنتين.

- في عام 1979، أوقفت السلطات الارجنتينية حفلها الموسيقي، في "جامعة بلاتا"، وقامت بتفتيشها على خشبة المسرح، وتم اعتقالها برفقة 350 فردًا من الجمهور، حتى أطلق صراحها في اليوم التالي، وبعد تلقيها العديد من التهديدات أُجبرت على الفرار إلى أوروبا، إذ عاشت بين مدريد وباريس.

- في عام 1982، حنت "سوسا"، إلى الارجنتين فعادت إليها، وركزت في الموسيقى فقط وأحيت عدة حفلات موسيقية برفقة عدد من النجوم أبرزهم: ليون سيكو وشارلي جراسيا، كما قامت بجولات واسعة في أوروبا والبرازيل والولايات المتحدة.

- في 4 أكتوبر 2009، رحلت سوسا، عن عالمنا عن عمر يناهز الـ74 عامًا إثر تعرضها لسكتة قلبية.