بحضور آسر ياسين وشيرين رضا وشريف الدسوقي.. انطلاق فعاليات "مالمو للسينما العربية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

افتتحت مساء اليوم، الدورة التاسعة من مهرجان "مالمو للسينما العربية" المقام فى السويد، بحضور عدد كبير من النجوم المصريين أبرزهم آسر ياسين، وشيرين رضا، ومنى هلا، والمخرج مجدى أحمد علي، والمخرج عمر عبد العزيز، وشريف الدسوقي، وشريف البنداري، وتامرعشري، ومسعد فودة نقيب السينمائيين، وعدد من النقاد منهم طارق الشناوي، وليد سيف، أحمد شوقي.

وتنطلق فعاليات الدورة بعرض فيلم "في عينيا" للمخرج التونسي نجيب بلقاضي، ويستمر المهرجان حتى 8 أكتوبر الجاري فى المدينة السويدية.

مهرجان مالمو للسينما العربية، يعرض حوالى 47 فيلمًا، بواقع 25 فيلمًا طويلا و22 فيلمًا قصيرًا، يستمر بها المهرجان كأكبر منصة لعرض الأفلام العربية خارج العالم العربي، ويرأسه المخرج محمد قبلاوي.

واختارت إدارة المهرجان الفيلم المصري "يوم وليلة" لخالد النبوي وأحمد الفيشاوي، للعرض في الختام.

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وفي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تشارك مصر فيلم "ليل خارجي" للمخرج أحمد عبدالله السيد، و"الضيف" للمخرج هادي الباجوري.

وتشارك مصر بمسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة بفلمين، الأول هو "الكيلو 64" للمخرج أمير الشناوي في تجربته الإخراجية الأولى، والفيلم الثاني هو "الشغلة" للمخرج رامز يوسف.

كما تشارك مصر بـ3 أفلام في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، هي: "آمن جدا" للمخرجة نوران شريف في عرضه العالمي الأولي، بالإضافة إلى "شوكة وسكينة"، و"ما تعلاش عن الحاجب" للمخرج تامر عشري.

ويعرض فيلم "تراب الماس" للمخرج مروان حامد، والمؤلف أحمد مراد، في قسم "ليالي عربية" أما قسم "العروض الخاصة" فيعرض به فيلمي "يوم الدين" للمخرج أبو بكر شوقي، والتحريك "الفارس والأميرة "تأليف وإخراج بشير الديك.