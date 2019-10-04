محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان أحمد السعدني، عبر حسابه على موقع "إنستجرام" بوستر مسلسله الجديد "شبر ميه"، المقرر عرضه قريبا على قناة "Dmc". ظهر السعدني برفقة أبطال المسلسل، وعلق قائلا: "شبر ميه". مسلسل "شبر ميه" إنتاج سينرجي وسيليمديا، ويشارك في بطولته أحمد السعدني، ونجلاء بدر، ومراد مكرم، وندا موسى، ومحمد علي رزق، ونهى عابدين، وثراء جبيل، وحنان سليمان، ورجاء الجداوي، وإنعام سالوسة،و تأليف شريف بدر الدين، إخراج طارق رفعت .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة| أحمد السعدني يروج لمسلسله "شبر ميه".. قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.