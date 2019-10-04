ميريام فارس تنصح بالكشف المبكر لمحاربة سرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرصت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على توعية النساء لعمل فحص طبي للتوعية من مرض سرطان الثدي. ونشرت ميريام صورة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "شهر أكتوبر هو شهر التوعية من سرطان الثدي، وهي حملة سنوية لزيادة التعريف بالمرض وطرق العلاج، نسبة الشفاء عالية إذا تم اكتشاف المرض بشكل مبكر". يُذكر أن ميريام تعرضت لأزمة صحية خلال الفترة الماضية اضطرتها للغياب لفترة طويلة عن جمهورها.

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