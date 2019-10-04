تراند اليوم : مغني "قميص النوم" محمد رمضان.. يحيي حفلا في "الرياض"

يأتي هذا الإعلان عقب سلسلة من الجدل والإثارة، خلفها رمضان بعد رقصته الشهيرة "عاريا" في منتجع سياحي يرتاده النخبة وأثرياء العرب، في الساحل الشمالي، أحاله على إثرة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، إلى التحقيق.
الحفل الغنائي المرتقب لرمضان في الرياض، كشف عنه بنفسه، من خلال مقطع فيديو، ظهر فيه برفقة مدير التنفيذي لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، "سالم الهندي" وقال في المقطع: "هنعمل حفلة تليق بروتانا وشعب المملكة العربية السعودية والشعب الكويتي والعالم العربي".
وكان سالم الهندي، قد أعلن في وقت سابق، أن محمد رمضان وقع اتفاقية مع روتانا أصبح بموجبها ”رمضان“ واحدا من نجوم ”روتانا“ والذي تقوم بدورها بإنتاج الأغاني والفيديو كليبات، وتعهد الحفلات الغنائية له، وإدارة أعمال محمد رمضان خارج مصر، ذلك خلال فترة تعاقدية مدتها ثلاث سنوات.