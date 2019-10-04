نفت وزارة الثقافة فى بيان لها ما أثير على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى حول نقل السيرك القومى ومسرح البالون بالعجوزة إلى أرض مطار إمبابة، وأكدت فىبيان صادر عنها أن كل ما تم تداوله فى هذا الشأن غير صحيح مناشدة جميع أبناء الشعب المصرى تحرى الدقة فى تداول المعلومات .
تضمن البيان أيضاً الإشارة إلى أن السيرك القومى ومسرح البالون يمثلان جزءا هاما من تاريخ الإبداع فى مصر وشهدا أعمالا فنية أثرت الفكر والوجدان ويحملان صفة المعالم والرموز القومية .
كانت هذه تفاصيل خبر الثقافة تنفى نقل السيرك القومى ومسرح البالون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.