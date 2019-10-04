يحتفل فريق شمعة و ملاحة للفنون و الدراما بالعرض الأول لتجربته المسرحية السابعة "أرض الأحلام"، على خشبة مسرح الهوسابير، وذلك أيام الخميس و الجمعة الموافق ١٠ و ١١ أكتوبر، في تمام الثامنة مساءً.
قال مايكل تادرس مخرج و مؤسس الفريق عن "أرض الأحلام": "سعيد جداً بتقديم تلك التجربة رغم الإجهاد و التحضير الطويل و التفاصيل الكثيرة فى إدارة ذلك العدد من الممثلين الموهوبين، و كذلك تقنياً مع الفنانين خلف الكواليس؛ فهناك فريق عمل مسرحى و فريق عمل سينمائى تتضافر جهودهم للخروج بتجربة مشاهدة مغايرة عن المألوف و التقليدى فقد كان يشغلنى كثيراً
وتابع: "ففى زمن أصبحنا فيه اسرى للشاشات مختلفة الأحجام ساد التلقى و التسليم على البحث و الإجتهاد، فأصبح الوعى مغلوطاً و مرهوناً فقط بما نتلقى و فى زمن الأصنام الجديدة؛ السوشيال ميديا و التسريبات و برامج التنصت و الأسكرين شوت ساد التجمل و التصنع على البساطة و التلقائية فنسجنا بأنفسنا شباك اصطيادنا و أصبحنا نهتم كيف يرونا لا كيف نحن فلا بأس ان يرانا الخالق.. المهم ألا ترصدنا عدسات أو ميكروفونات المخلوق".
وأضاف مايكل: "رغم عمق و فلسفة الموضوع إلا أن الطرح كان خفيفاً كوميدياً شيقاً ممتعاً جريئاً كاشفاً.. ففي أرض الأحلام يستمر الفريق فى تنويعاته على مبادئه و أهدافه الرئيسية وهي قبول الأخر، الحرية، إعمال العقل، أنت بداية اى تغيير حقيقى.
يذكر أن عرض "أرض الأحلام" من تأليف الكاتب المسرحى الكبير ناجى عبد الله، قصة و إخراج مايكل تادرس، بطولة مارينا اسكندر، مريم منسي، آية ترزاكي، نعمة عدلي، مريم طلعت، ماريان رأفت، ميران عبد الخالق، أيمن سمير، رفيق ملك، مصطفي كريم، فيلو طارق، باڤلى ممدوح ، أحمد عبد الصبور، ديفيد رسمي، فيليب سامي، محمد سمارتي، أحمد عنتبلى، إضاءة رينا ماهر.
كانت هذه تفاصيل خبر الخميس.. شمعة وملاحة يعرض "أرض الأحلام" علي مسرح الهوسابير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.