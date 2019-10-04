الخميس.. شمعة وملاحة يعرض "أرض الأحلام" علي مسرح الهوسابير

يحتفل فريق شمعة و ملاحة للفنون و الدراما بالعرض الأول لتجربته المسرحية السابعة "أرض الأحلام"، على خشبة مسرح الهوسابير، وذلك أيام الخميس و الجمعة الموافق ١٠ و ١١ أكتوبر، في تمام الثامنة مساءً.



قال مايكل تادرس مخرج و مؤسس الفريق عن "أرض الأحلام": "سعيد جداً بتقديم تلك التجربة رغم الإجهاد و التحضير الطويل و التفاصيل الكثيرة فى إدارة ذلك العدد من الممثلين الموهوبين، و كذلك تقنياً مع الفنانين خلف الكواليس؛ فهناك فريق عمل مسرحى و فريق عمل سينمائى تتضافر جهودهم للخروج بتجربة مشاهدة مغايرة عن المألوف و التقليدى فقد كان يشغلنى كثيراً

أن مُشاهد المسرح رؤيته محدودة دائماً بموقع و ترتيب كرسيه بمنظور ثابت لا يتغير..فى أرض الأحلام الكرسى ثابت و لكن المنظور غير محدود".وتابع: "ففى زمن أصبحنا فيه اسرى للشاشات مختلفة الأحجام ساد التلقى و التسليم على البحث و الإجتهاد، فأصبح الوعى مغلوطاً و مرهوناً فقط بما نتلقى و فى زمن الأصنام الجديدة؛ السوشيال ميديا و التسريبات و برامج التنصت و الأسكرين شوت ساد التجمل و التصنع على البساطة و التلقائية فنسجنا بأنفسنا شباك اصطيادنا و أصبحنا نهتم كيف يرونا لا كيف نحن فلا بأس ان يرانا الخالق.. المهم ألا ترصدنا عدسات أو ميكروفونات المخلوق".وأضاف مايكل: "رغم عمق و فلسفة الموضوع إلا أن الطرح كان خفيفاً كوميدياً شيقاً ممتعاً جريئاً كاشفاً.. ففي أرض الأحلام يستمر الفريق فى تنويعاته على مبادئه و أهدافه الرئيسية وهي قبول الأخر، الحرية، إعمال العقل، أنت بداية اى تغيير حقيقى.



يذكر أن عرض "أرض الأحلام" من تأليف الكاتب المسرحى الكبير ناجى عبد الله، قصة و إخراج مايكل تادرس، بطولة مارينا اسكندر، مريم منسي، آية ترزاكي، نعمة عدلي، مريم طلعت، ماريان رأفت، ميران عبد الخالق، أيمن سمير، رفيق ملك، مصطفي كريم، فيلو طارق، باڤلى ممدوح ، أحمد عبد الصبور، ديفيد رسمي، فيليب سامي، محمد سمارتي، أحمد عنتبلى، إضاءة رينا ماهر.