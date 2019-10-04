شاهد.. هنا شيحة برفقة يسرا بالجونة

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة لها جديدة وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. وظهرت هنا شيحة برفقة الفنانة الكبيرة يسرا وبشري بمهرجان الجونة. بمهرجان الجونة. ويذكر أن الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، انطلقت يوم الخميس 19 سبتمبر، واختتمت فعالياتها الجمعة الماضية 27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف العالم. الجمعة الماضية 27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف العالم.

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