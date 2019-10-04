شاهد.. رحمة حسن من دون مكياج عبر الانستجرام

نشرت الفنانة رحمة حسن صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام.
وظهرت رحمة حسن في الصورة بدون مكياج وعلقت علي الصورة قائلة :"الحمد لله:".
ويشار أن آخر أعمال رحمة حسن، مسلسل "سابع جار"، وهو من بطولة "دلال عبدالعزيز، شيرين، سارة عبدالرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة وسيناريو وحوار هبة يسري، وشاركفي كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، هبة يسري.
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