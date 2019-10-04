في أسبوع.. "شمس بحر" لـ"واما" تتجاوز المليون والنصف مشاهدة

تخطي كليب "شمس بحر"، لفريق واما حاجز المليون ونصف مشاهدة بعد طرحه بأسبوع واحد عبر موقع الفيديوهات الشيهر اليوتيوب. طرحه بأسبوع واحد عبر موقع الفيديوهات الشيهر اليوتيوب. "شمس بحر" من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان خالد عز وتوزيع موسيقي نادر حمدي.

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